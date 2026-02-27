Grüne Bürgerschaftsvize sorgt mit Holocaust-Koffern für Eklat

Anzeige

BREMEN. Mehrere Fraktionen in der Bremischen Bürgerschaft haben mit Entsetzen auf einen Beitrag mit der Vizepräsidentin Sahhanim Görgü-Philipp (Grüne) reagiert. Auf einem inzwischen gelöschten Instagram-Bild mit der Überschrift „Fertig für heute!“ hatte sie neben der SPD-Abgeordneten Katharina Kähler lächelnd zwei Koffer aus der Holocaust-Ausstellung der Bürgerschaft gehalten. „Sie ist aus meiner Sicht nicht mehr als Vizepräsidentin tragbar“, sagte Fraktionschef vom Bündnis Deutschland, Jan Timke, der JUNGEN FREIHEIT am Freitag.

Das Bild bezeichnete der Politiker als „geschmacklos“. Görgu-Philipp hätte demnach als Schirmherrin der Ausstellung „mehr Sensibilität“ an den Tag legen müssen. „Wer so mit Exponaten zum Thema Holocaust umgeht, verfügt nicht über die geistige Reife, um das Amt auszuüben.“

Auch die FDP beklagte, das Foto sei „an Pietätlosigkeit nicht zu überbieten“. Fraktionschef Thore Schäck betonte, „die Verhöhnung von Holocaust-Opfern“ in dieser Form sei „absolut“ inakzeptabel. „Eine öffentliche Entschuldigung ist das Mindeste“, forderte er gegenüber dem Weser-Kurier. Ähnlich äußerte sich CDU-Fraktionschef Frank Imhoff. „Gerade von der Vizepräsidentin der Bremischen Bürgerschaft, die diese Ausstellung selbst eröffnet hat, erwarten wir ein besonderes Bewusstsein für die Würde des Amtes und den respektvollen und sensiblen Umgang mit der Erinnerungskultur“, sagte er dem Blatt.

Die Holocaust-Koffer waren Originalexponate aus der NS-Zeit

Görgu-Philipp selbst sprach von einem „unverzeihlichen Fehler“, den sie nicht mehr rückgängig machen könne. „Das Ganze geht mir sehr nahe, es tut mir so leid“, sagte sie. Auch ihre SPD-Kollegin Kähler, die das Foto auf ihrem Kanal veröffentlicht hatte, drückte ein „aufrichtiges“ Bedauern aus. Zugleich sprach sie von einem „Augenblicksaussetzer“, über den sie nicht ausreichend nachgedacht habe. Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer (SPD) teilte mit, beide Politikerinnen hätten bei ihr bereits um Entschuldigung gebeten. Zugleich nannte sie das Bild „vollkommen unangemessen“.

Die Ausstellung „Das Unvorstellbare zeigen – Comics gegen das Vergessen“ war vor über zwei Wochen eröffnet worden. Sie setzt sich mit der künstlerischen Darstellung des Holocausts durch Comics auseinander und zeigt Originalexponate aus der NS-Zeit, wozu auch die von Görgu-Philipp getragenen Koffer gehören. (kuk)