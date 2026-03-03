Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-TV: Feroz Khan spricht über seinen Auftritt beim „Prozeß gegen Deutschland“

JF-TV: Feroz Khan spricht über seinen Auftritt beim „Prozeß gegen Deutschland“

JF-TV: Feroz Khan spricht über seinen Auftritt beim „Prozeß gegen Deutschland“

Das Bild zeigt den YouTuber „achse:ostwest“, bürgerlich Feroz Khan.
Das Bild zeigt den YouTuber „achse:ostwest“, bürgerlich Feroz Khan.
Feroz Khan zu Gast bei JF-TV: Theaterprozeß über ein mögliches AfD-Verbot als linker Offenbarungsakt. Fotos: JF/ Thalia Thaler Grafik: JF
JF-TV
 

Feroz Khan spricht über seinen Auftritt beim „Prozeß gegen Deutschland“

Bei JF-TV spricht der YouTuber Feroz Khan exklusiv über seine Erlebnisse beim „Prozeß gegen Deutschland“ und die heftige Intoleranz vermeintlich weltoffener AfD-Gegner.
Anzeige

Mehr als 270.000 Menschen folgen dem YouTube-Kanal „achse:ostwest“ von Feroz Khan. Damit zählt er zu den erfolgreichsten konservativen Online-Kommentatoren im deutschsprachigen Raum. In dem, im Hamburger Thalia Theater aufgeführten „Prozeß gegen Deutschland“, bei dem es um das Für und Wider eines AfD-Verbots ging, trat Khan als Verteidiger der Rechtspartei auf. Das führte zu einer skurrilen Verhör-Situation in dem eigentlich als ergebnisoffen und politisch neutral beworbenem Schauspiel.

Bei JF-TV schildert er seine Eindrücke der Veranstaltung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Feroz Khan zu Gast bei JF-TV: Theaterprozeß über ein mögliches AfD-Verbot als linker Offenbarungsakt. Fotos: JF/ Thalia Thaler Grafik: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles