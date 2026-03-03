Feroz Khan spricht über seinen Auftritt beim „Prozeß gegen Deutschland“

Anzeige

Mehr als 270.000 Menschen folgen dem YouTube-Kanal „achse:ostwest“ von Feroz Khan. Damit zählt er zu den erfolgreichsten konservativen Online-Kommentatoren im deutschsprachigen Raum. In dem, im Hamburger Thalia Theater aufgeführten „Prozeß gegen Deutschland“, bei dem es um das Für und Wider eines AfD-Verbots ging, trat Khan als Verteidiger der Rechtspartei auf. Das führte zu einer skurrilen Verhör-Situation in dem eigentlich als ergebnisoffen und politisch neutral beworbenem Schauspiel.

Bei JF-TV schildert er seine Eindrücke der Veranstaltung.