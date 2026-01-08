Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Klausur im Kloster Seeon: Die CSU laboriert an ihrem AfD-Komplex

Klausur im Kloster Seeon: Die CSU laboriert an ihrem AfD-Komplex

Klausur im Kloster Seeon: Die CSU laboriert an ihrem AfD-Komplex

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann und CSU-Chef Markus Söder bei der Klausurtagung im Kloster Seeon
CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann und CSU-Chef Markus Söder bei der Klausurtagung im Kloster Seeon
Landesgruppenchef Hoffmann, CSU-Chef Söder: Der Feind steht rechts. Foto: picture alliance/dpa | Malin Wunderlich
JF-Plus Icon Premium Klausur im Kloster Seeon
 

Die CSU laboriert an ihrem AfD-Komplex

Bei ihrer Klausurtagung brennt die CSU ein Feuerwerk an vernünftigen Forderungen ab. Gleichzeitig dämonisiert sie die Partei, die diese Positionen teilt. So kann das nichts werden. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Landesgruppenchef Hoffmann, CSU-Chef Söder: Der Feind steht rechts. Foto: picture alliance/dpa | Malin Wunderlich
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles