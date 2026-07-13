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Erinnerung an linken Terrorismus: Lernort „Landshut“ erleidet schwere Bruchlandung

Erinnerung an linken Terrorismus: Lernort „Landshut“ erleidet schwere Bruchlandung

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Die Lufthansa-Maschine "Landshut" hätte der deutschen Erinnerungskultur dienen können, hätte die BpB das nicht versemmelt (Archivbild).
Die Lufthansa-Maschine "Landshut" hätte der deutschen Erinnerungskultur dienen können, hätte die BpB das nicht versemmelt (Archivbild).
Die Lufthansa-Maschine „Landshut“ hätte der deutschen Erinnerungskultur dienen können, hätte die BpB das nicht versemmelt (Archivbild). Foto: picture-alliance / dpa | UPI
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Lernort „Landshut“ erleidet schwere Bruchlandung

„Landshut“: Das 1977 von einem Palästinenser-Kommando entführte und schließlich von der GSG 9 erfolgreich befreite Lufthansa-Flugzeug hätte ein spannendes Museum über den „Deutschen Herbst“ und ein Gedenkort für die Opfer des Linksterrorismus werden können. Doch die Bundeszentrale für politische Bildung versemmelt ein historisch relevantes Vorhaben.

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Die Lufthansa-Maschine „Landshut“ hätte der deutschen Erinnerungskultur dienen können, hätte die BpB das nicht versemmelt (Archivbild). Foto: picture-alliance / dpa | UPI
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