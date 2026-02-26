In der Verbotenen Stadt zitiert Friedrich Merz Friedrich Schiller

PEKING. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat seinen China-Besuch mit der Besichtigung der Verbotenen Stadt in Peking fortgesetzt. In das Gästebuch des früheren Kaiserpalasts schrieb er, Deutschland und China wünschte er Tempo, Kraft und Energie für „ein Jahr der Zusammenarbeit und des Wachstums“. In China hat das neue Jahr des Pferdes begonnen.

Merz ergänzte seinen Eintrag mit einem Zitat aus Friedrich Schillers Gedicht „Sprüche des Konfuzius“: „Dreifach ist der Schritt der Zeit / Zögernd kommt die Zukunft hergezogen / Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen / Ewig still steht die Vergangenheit.“

Ein Besuch der Verbotenen Stadt gehört traditionell zum Programm westlicher Staats- und Regierungschefs. Die Anlage diente mehr als 500 Jahre als Kaiserpalast und wurde Anfang des 15. Jahrhunderts erbaut. Das Unesco-Weltkulturerbe umfaßt 980 Gebäude und zählt zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Chinas. Merz wurde gemeinsam mit seiner Wirtschaftsdelegation von Dominic Hosner, Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) in Peking, sowie von Wang Xudong, Direktor des Palastmuseums, durch die Anlage geführt. US-Präsident Donald Trump war bei seinem ersten China-Besuch 2017 noch von Staatspräsident Xi Jinping persönlich durch die Verbotene Stadt geleitet worden.