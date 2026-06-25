Fanal des Widerstandes am Little Big Horn

General Custer fand mit seinen Männern am Little Big Horn den Tod durch die Hand der Indianer. Foto: picture alliance / Photo12/Ann Ronan Picture Librar | –

Der Sieg am Little Big Horn 1876 war ein letzter Versuch der Indianer, sich gegen die Unterdrückung in den USA und ihre Zurückdrängung aus ihrer Heimat zu wehren. Auch heute hat dieses Ereignis noch große Bedeutung für deren Nachkommen.