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Geschichte der USA: Fanal des Widerstandes am Little Big Horn

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Geschichte der USA: Fanal des Widerstandes am Little Big Horn

General Custer fand mit seinen Männern am Little Big Horn den Tod durch die Hand der Indianer.
General Custer fand mit seinen Männern am Little Big Horn den Tod durch die Hand der Indianer.
General Custer fand mit seinen Männern am Little Big Horn den Tod durch die Hand der Indianer. Foto: picture alliance / Photo12/Ann Ronan Picture Librar | –
JF-Plus Icon Premium Geschichte der USA
 

Fanal des Widerstandes am Little Big Horn

Der Sieg am Little Big Horn 1876 war ein letzter Versuch der Indianer, sich gegen die Unterdrückung in den USA und ihre Zurückdrängung aus ihrer Heimat zu wehren. Auch heute hat dieses Ereignis noch große Bedeutung für deren Nachkommen.

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General Custer fand mit seinen Männern am Little Big Horn den Tod durch die Hand der Indianer. Foto: picture alliance / Photo12/Ann Ronan Picture Librar | –
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