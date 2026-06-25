Die „Nazi“-Riecher drehen durch

Eine Unterstellung hier, ein Zirkelschluss da, fertig ist die Anti-AfD-Kampagne. Das Theater um den angeblichen „Hitlergruß“ bei der AfD zeigt nur, wie die hysterische Blase der Daueraufgeregten, Berufsdenunzianten und parteipolitischen Abstiegspaniker um Aufmerksamkeit kämpft. Ein Kommentar von Kurt Zach.