Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Machtwechsel in Sachsen-Anhalt: Haseloffs letzter Arbeitstag: Die Ruhe vor dem Sturm

Machtwechsel in Sachsen-Anhalt: Haseloffs letzter Arbeitstag: Die Ruhe vor dem Sturm

Machtwechsel in Sachsen-Anhalt: Haseloffs letzter Arbeitstag: Die Ruhe vor dem Sturm

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff tritt am Dienstag um Mitternacht zurück.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff tritt am Dienstag um Mitternacht zurück.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff tritt am Dienstag um Mitternacht zurück. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
JF-Plus Icon Premium Machtwechsel in Sachsen-Anhalt
 

Haseloffs letzter Arbeitstag: Die Ruhe vor dem Sturm

Nach 15 Jahren im Amt tritt Deutschlands dienstältester Ministerpräsident heute ab. Damit will Reiner Haseloff die Macht der CDU in Sachsen-Anhalt vor der AfD retten. Doch das Manöver ist riskant. Ein Hintergrundbericht.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff tritt am Dienstag um Mitternacht zurück. Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles