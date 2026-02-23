Anzeige
Berlinale: Gold für Deutschland, Rote Karte für die Regierung

Auszeichnung für Deutschlands bekannte Schauspielerin: Schauspielerin Sandra Hüller (r.) erhält den Silbernen Bären auf der Berlinale.
Schauspielerin Sandra Hüller (r.) erhält den Silbernen Bären auf der Berlinale. Foto: picture alliance / Anadolu | Halil Sagirkaya
Gold für Deutschland, Rote Karte für die Regierung

Bei den 76. Internationalen Filmfestspielen von Berlin standen diesmal deutsche Preisträger im Blickpunkt – und Bundesumweltminister Carsten Schneider, der aus Protest eine Siegerehrung verließ. Eine Berlinale-Bilanz.

Schauspielerin Sandra Hüller (r.) erhält den Silbernen Bären auf der Berlinale. Foto: picture alliance / Anadolu | Halil Sagirkaya
