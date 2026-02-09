„Geschmäckle“: Chrupalla äußert sich zu Vetternwirtschafts-Vorwürfen

Anzeige

BERLIN. Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, hat sich irritiert über Vetternwirtschafts-Vorwürfe gegen seine Partei in Sachsen-Anhalt geäußert. „Es ist möglich und damit nicht rechtswidrig. Aber ja, ich sage Ihnen ganz ehrlich: Ich finde es trotzdem schwierig“, sagte er am Sonntag in der ARD-Talkshow von Caren Miosga. Bei dem Thema empfinde er ein gewisses „Störgefühl“.

Chrupalla wies allerdings auch darauf hin, daß die diskutierten Fälle rechtlich nicht zu beanstanden seien. Zudem würden auch in anderen Parteien Familienmitglieder angestellt. Hintergrund sind Berichte über zahlreiche Anstellungen von Familienmitgliedern von AfD-Mandatsträgern in Sachsen-Anhalt (JF berichtete). Prominentestes Beispiel ist laut einem Bericht der ZDF-Sendung „Frontal“ der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Ulrich Siegmund. Dessen Vater arbeitet demnach im Büro des sachsen-anhaltinischen Bundestagsabgeordneten Thomas Korell und erhält dafür monatlich 7.725 Euro.

Siegmund verteidigt Anstellungen

Kein Einzelfall in seinem Landesverband: Die Ehefrau von Siegmunds Stellvertreter in der Fraktion, Hans-Thomas Tillschneider, sei einige Monate beim Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt angestellt gewesen, wie die Magdeburger Volksstimme berichtete. Die Eltern des Landtagsabgeordneten Matthias Büttner sind laut ZDF genau wie Siegmunds Vater für das Büro Korell tätig.

Sie sollen monatlich jeweils 556 Euro verdienen. Auch die drei Geschwister des Parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Landtagsfraktion, Tobias Rausch, arbeiten im Bundestag – bei der Abgeordneten Claudia Weiss. Und die Tochter von Claudia Weiss wiederum soll für die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt arbeiten.

Siegmund hatte die Anstellungen der Verwandten bestätigt und verteidigt. In einem Video auf Instagram sagte er, kein Problem damit zu haben, „ein Familienmitglied anzustellen von einem anderen Abgeordneten oder Parteifreund, weil Vertrauen bei uns das Entscheidende ist“. Ihm nütze der bestqualifizierte Mitarbeiter nichts, wenn dieser in Wahrheit für Correctiv, die Titanic oder den Verfassungsschutz tätig sei. (ho)