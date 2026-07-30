Geprüft, durchleuchtet, rausgekickt: Diese AfD-Kandidaten sind betroffen

Bothe, Sichert, Moriße, Vogel: Diese AfD-Bewerber dürfen nicht kandieren. Fotos: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte / picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto / picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte / privat

Über mehrere Wochen durchleuchteten die Behörden in Niedersachsen mehrere AfD-Bewerber für Wahlämter. Jetzt dürfen vier von ihnen nicht antreten. Andere wurden zwar genau unter die Lupe genommen – aber dann doch zugelassen. Die JF gibt eine Übersicht.