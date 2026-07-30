Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Niedersachsen: Geprüft, durchleuchtet, rausgekickt: Diese AfD-Kandidaten sind betroffen

Niedersachsen: Geprüft, durchleuchtet, rausgekickt: Diese AfD-Kandidaten sind betroffen

Niedersachsen: Geprüft, durchleuchtet, rausgekickt: Diese AfD-Kandidaten sind betroffen

Bothe, Sichert, Moriße, Vogel: Diese AfD-Bewerber dürfen nicht kandieren.
Bothe, Sichert, Moriße, Vogel: Diese AfD-Bewerber dürfen nicht kandieren.
Bothe, Sichert, Moriße, Vogel: Diese AfD-Bewerber dürfen nicht kandieren. Fotos: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte / picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto / picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte / privat
JF-Plus Icon Premium Niedersachsen
 

Geprüft, durchleuchtet, rausgekickt: Diese AfD-Kandidaten sind betroffen

Über mehrere Wochen durchleuchteten die Behörden in Niedersachsen mehrere AfD-Bewerber für Wahlämter. Jetzt dürfen vier von ihnen nicht antreten. Andere wurden zwar genau unter die Lupe genommen – aber dann doch zugelassen. Die JF gibt eine Übersicht.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Bothe, Sichert, Moriße, Vogel: Diese AfD-Bewerber dürfen nicht kandieren. Fotos: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte / picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto / picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte / privat
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles