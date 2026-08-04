Die Verzweiflung des Sven Schulze

Gezeichnet von Angst vor der Niederlage und Angriffen auf die eigene Partei: Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Foto: picture alliance / Chromorange | Axel Kammerer

Mit Hallervorden, Angriffen auf Merz und nun auf die neue CDU-Generalsekretärin versucht Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze, sein Amt zu retten. Ob er mit einem Wahlkampf gegen die eigene Partei die AfD abfangen kann? Über einen Opportunisten.