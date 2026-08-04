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Wahlkampf gegen eigene Partei: Die Verzweiflung des Sven Schulze

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Gezeichnet von Angst vor der Niederlage und Angriffen auf die eigene Partei: Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt.
Gezeichnet von Angst vor der Niederlage und Angriffen auf die eigene Partei: Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt.
Gezeichnet von Angst vor der Niederlage und Angriffen auf die eigene Partei: Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Foto: picture alliance / Chromorange | Axel Kammerer
JF-Plus Icon Premium Wahlkampf gegen eigene Partei
 

Die Verzweiflung des Sven Schulze

Mit Hallervorden, Angriffen auf Merz und nun auf die neue CDU-Generalsekretärin versucht Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze, sein Amt zu retten. Ob er mit einem Wahlkampf gegen die eigene Partei die AfD abfangen kann? Über einen Opportunisten.

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Gezeichnet von Angst vor der Niederlage und Angriffen auf die eigene Partei: Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Foto: picture alliance / Chromorange | Axel Kammerer
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