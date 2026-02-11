Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Frank Gotthardt: Die Hintergründe zur Spende des „Nius“-Gründers an die CDU

Frank Gotthardt: Die Hintergründe zur Spende des „Nius“-Gründers an die CDU

Frank Gotthardt: Die Hintergründe zur Spende des „Nius“-Gründers an die CDU

Der „Nius“-Gründer Frank Gotthardt auf einer Aufnahme vom April 2025.
Der „Nius“-Gründer Frank Gotthardt auf einer Aufnahme vom April 2025.
Der „Nius“-Gründer Frank Gotthardt auf einer Aufnahme vom April 2025. Foto: IMAGO / Jan Huebner
JF-Plus Icon Premium Frank Gotthardt
 

Die Hintergründe zur Spende des „Nius“-Gründers an die CDU

Obwohl CDU-Politiker sein Nachrichtenportal „Nius“ attackieren und Ministerpräsident Günther sogar ein Verbot forderte, unterstützt Mehrheitsgesellschafter Frank Gotthardt die Partei weiter. Allerdings hat sich etwas geändert.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der „Nius“-Gründer Frank Gotthardt auf einer Aufnahme vom April 2025. Foto: IMAGO / Jan Huebner
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
Hierfür wurden keine ähnlichen Themen gefunden.
aktuelles