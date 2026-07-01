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Scheitert das Reformpaket?: Die große Panik vor dem heutigen Koalitionsausschuss

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Einigung oder neuer Krach? Heute treffen sich die Parteichefs Lars Klingbeil, Friedrich Merz und Markus Söder (v.l.n.r.) zum Koalitionsausschuss.
Einigung oder neuer Krach? Heute treffen sich die Parteichefs Lars Klingbeil, Friedrich Merz und Markus Söder (v.l.n.r.) zum Koalitionsausschuss.
Einigung oder neuer Krach? Heute treffen sich die Parteichefs Lars Klingbeil, Friedrich Merz und Markus Söder (v.l.n.r.) zum Koalitionsausschuss. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen
JF-Plus Icon Premium Scheitert das Reformpaket?
 

Die große Panik vor dem heutigen Koalitionsausschuss

Bis Ende Juni sollte das große Reformpaket stehen, verkündete Merz. Die selbstgesteckte Frist ist gestern abgelaufen. Heute tagt der Koalitionsausschuss. Und schon wieder gibt es Streit. Ein Hintergrundbericht.

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Einigung oder neuer Krach? Heute treffen sich die Parteichefs Lars Klingbeil, Friedrich Merz und Markus Söder (v.l.n.r.) zum Koalitionsausschuss. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen
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