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Rekordzahlen: Die Einbürgerungsrepublik Deutschland

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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Einbürgerungsfeier
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Einbürgerungsfeier
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Einbürgerungsfeier (2025): Zahlen sprechen eine klare Sprache. Foto: picture alliance/dpa | Oliver Berg
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Die Einbürgerungsrepublik Deutschland

Deutschland bürgert derzeit in einem Ausmaß Ausländer ein wie noch nie in seiner Geschichte. Die JF hat sich die neuesten Daten des Statistikamtes genau angesehen: Wo im Land explodieren die Zahlen besonders drastisch? Und woran liegt das?

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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Einbürgerungsfeier (2025): Zahlen sprechen eine klare Sprache. Foto: picture alliance/dpa | Oliver Berg
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