Übung „Steadfast Dart“: D-Day an der Ostsee

Die Nato übt an der Ostseeküste den Ernstfall. "Steadfast Dart" ist die größte Übung des Jahres 2026.
Soldaten gehen während des Nato-Manövers „Steadfast Dart“ an der Ostseeküste an Land. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt
D-Day an der Ostsee

Im Nato-Bündnisfall ist Deutschland Drehscheibe für 800.000 Soldaten, die an die Ostflanke verlegt werden müssen. Damit das gelingt, fand jetzt eine spektakuläre Landeübung an der Ostseeküste statt. Die Operation ist ein klares Signal an Rußland.

