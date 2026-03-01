D-Day an der Ostsee

Soldaten gehen während des Nato-Manövers „Steadfast Dart“ an der Ostseeküste an Land. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Im Nato-Bündnisfall ist Deutschland Drehscheibe für 800.000 Soldaten, die an die Ostflanke verlegt werden müssen. Damit das gelingt, fand jetzt eine spektakuläre Landeübung an der Ostseeküste statt. Die Operation ist ein klares Signal an Rußland.