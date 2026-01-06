Anzeige
„Inklusives Umfeld fördern“: Bundeswehr will „schnellstmöglich“ Imame einstellen

Die Bundeswehr will bald Imame für die Militärseelsorge einstellen. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums erklärt die Hintergründe.
Bundeswehrsoldaten beim Aufstellungsappell und Innenansicht der Zentralmoschee in Köln (Symbolbild). Fotos: picture alliance/dpa | Michael Kappeler / picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
Rund 3.000 Moslems dienen in der Bundeswehr. Das Verteidigungsministerium will nun eine Militärseelsorge für sie einrichten. Gegenüber der JF erläutert eine Sprecherin des Ministeriums die genauen Hintergründe.

