Werteunion, Landtagswahl Baden-Württemberg, Jörg Meuthen
Ex-Außenministerin Annalena Baerbock und ihr Amtsnachfolger Johann Wadephul kämpfen gegen Desinformation im Ausland
Ex-Ministerin Annalena Baerbock und ihr amtierender Amtsnachfolger Johann Wadephul: Das Auswärtige Amt finanziert Journalismus im Ausland. Foto: picture alliance/dpa/AFP-POOL | Ralf Hirschberger
Bundesregierung finanziert Kampf gegen „Desinformation“ auch im Ausland

Die Bundesregierung unterstützt Reisen ausländischer Publizisten, bei denen sie sich unter anderem mit Correctiv austauschen. Das soll dem Kampf gegen „Desinformation“ dienen. Die AfD ist empört.

