Bundesagentur für Arbeit lädt Mitarbeiter zum Ramadan-Fastenbrechen

HAMBURG. Die „AK Diversity“ der Bundesagentur für Arbeit in Hamburg hat alle Mitarbeiter zu einem gemeinsamen Fastenbrechen im Ramadan eingeladen und die Veranstaltung ausdrücklich religiös begründet. In einer Rundmail die der JF vorliegt heißt es, der Ramadan sei für viele „Muslime eine besondere Zeit des Fastens, der Besinnung und der Gemeinschaft“. Das Fastenbrechen (Iftar) sei „ein zentraler Moment des Zusammenkommens“.

Die Veranstaltung finde außerhalb der Arbeitszeit statt. Man wolle dabei den Anlaß nutzen, „um miteinander ins Gespräch zu kommen“. Der Impuls für das Treffen sei von einer Mitarbeiterin ausgegangen, der in dem Schreiben ausdrücklich gedankt wird.

Bundesagentur für Arbeit sendet vielfältige Grüße

Zur Begründung verweist der Arbeitskreis darauf, daß zeitgleich auch die christliche Fastenzeit stattfinde. Über religiöse Unterschiede hinweg verbinde beide Traditionen „bewußter Verzicht und Reflexion“. Man wolle dies „gemeinsam aufgreifen“.

Eingeladen seien alle Beschäftigten – unabhängig davon, ob sie selbst fasten oder nicht. Unterzeichnet ist das Schreiben mit „Vielfältige Grüße“ vom „AK Diversity“. Ob es vergleichbare Einladungen zu anderen religiösen Anlässen gibt, geht aus der Mail nicht hervor. (rr)