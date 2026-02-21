Als Merz wiedergewählt wird, sitzt Merkel bereits im letzten Zug

Anzeige

STUTTGART. Angela Merkel hat die Verkündung der Wiederwahl von Friedrich Merz als CDU-Chef auf dem Parteitag in Stuttgart (die JF berichtete) verpaßt. Als um 18.40 Uhr in der Messehalle das Ergebnis bekanntgegeben wurde, war die Altkanzlerin bereits auf dem Weg nach Berlin.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wollte sie den letzten Direktzug der Deutschen Bahn in die Hauptstadt nicht verpassen. Sie habe Merz jedoch per SMS gratuliert, hieß es.

Ursprünglich hatte Merkel geplant, bis zur Verkündung des Wahlergebnisses zu bleiben. Die Wahl sollte bereits um 15.15 Uhr stattfinden. Doch der Zeitplan geriet durcheinander. Schon die Rede des Kanzlers begann deutlich später als vorgesehen und dauerte mit mehr als 70 Minuten länger als erwartet.

91,2 Prozent stimmten für Merz

Merz ist letztlich mit 91,2 Prozent erneut zum Vorsitzenden der CDU gewählt worden. Der Bundeskanzler erhielt auf dem Parteitag der Union am Freitag 878 der 963 gültigen Stimmen. Es gab 14 Enthaltungen und keine Gegenstimme. Sein Generalsekretär Carsten Linnemann erhielt 90,5 Prozent (864 Stimmen).

Beim vorangegangenen Wahlparteitag hatte Merz 89,8 Prozent der Stimmen erhalten. 2022, bei seiner ersten Wahl zum Vorsitzenden, waren es beim ersten und einzigen Online-Parteitag 94,6 Prozent. In der bestätigenden Briefwahl hatten dann 95,3 Prozent für ihn gestimmt.

Merkel verpasste schon die Kanzlerwahl

Am Freitag mußten die Stimmen auf Papier abgegeben werden, weil das elektronische Abstimmungssystem versagte. So wurde das Ergebnis mehr als drei Stunden später verkündet als geplant und Merkel war da bereits abgereist.

Es ist nicht das erste Mal, daß sie die Verkündung eines wichtigen Wahlergebnisses von Merz verpaßt hat. Am 6. Mai war sie zur Kanzlerwahl auf der Tribüne des Bundestages anwesend. Nachdem Merz im ersten Wahlgang überraschend durchgefallen war und die Sitzung unterbrochen wurde, kehrte Merkel zum zweiten Wahlgang nicht mehr zurück. (rr)