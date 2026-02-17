Posten, Papiere, Pokerrunden

Wie umgehen mit den Vorwürfen der Vetternwirtschaft? Der Druck auf die AfD-Parteispitze wächst. Auch weil immer neue Fälle bekannt werden. Eine umfangreiche JF-Recherche zeigt, wer betroffen ist, wer politisches Kapital daraus schlagen will und wie die Partei das Thema ausräumen will.