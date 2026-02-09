Achtköpfige Gruppe greift AfD-Wahlhelfer mit Pfefferspray an

Anzeige

TÜBINGEN. In der Nacht auf Sonntag hat eine achtköpfige Gruppe in Tübingen zwei Wahlhelfer der AfD angegriffen. Die Männer waren nach Angaben der Polizei damit beschäftigt, Wahlplakate für die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März anzubringen, als es zu dem Übergriff kam.

Der Angriff ereignete sich kurz nach Mitternacht. Nach einem kurzen Wortwechsel sei es zu einer Pfefferspray-Attacke gekommen, bei der die beiden Helfer im Alter von 21 und 54 Jahren verletzt wurden.

AfD-Angreifer trugen rote Schlauchschals

Der Rettungsdienst behandelte die gereizten Augen der beiden Männer noch am Tatort. Die Angreifer nahmen anschließend mehrere Wahlplakate an sich und entfernten sich vom Tatort. Die Plakate wurden später unter einem geparkten Fahrzeug aufgefunden.

Nach Darstellung der Geschädigten trat die Gruppe geschlossen auf. Sie war einheitlich dunkel gekleidet und trug rote Schlauchschals. (rr)