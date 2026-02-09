Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Baden-Württemberg: Achtköpfige Gruppe greift AfD-Wahlhelfer mit Pfefferspray an

Baden-Württemberg: Achtköpfige Gruppe greift AfD-Wahlhelfer mit Pfefferspray an

Baden-Württemberg: Achtköpfige Gruppe greift AfD-Wahlhelfer mit Pfefferspray an

Beim Anbringen von Wahlplakaten wurden die AfD-Anhänger von einer Gruppe brutal attackiert. Symbolbild: picture alliance / Pressefoto Ulmer | Markus Ulmer
Beim Anbringen von Wahlplakaten wurden die AfD-Anhänger von einer Gruppe brutal attackiert. Symbolbild: picture alliance / Pressefoto Ulmer | Markus Ulmer
Beim Anbringen von Wahlplakaten wurden die AfD-Anhänger von einer Gruppe brutal attackiert. Symbolbild: picture alliance / Pressefoto Ulmer | Markus Ulmer
Baden-Württemberg
 

Achtköpfige Gruppe greift AfD-Wahlhelfer mit Pfefferspray an

In Tübingen werden AfD-Wahlhelfer beim nächtlichen Plakatieren von einer Gruppe angegriffen und mit Pfefferspray verletzt. Die schwarz gekleideten Täter verschwinden mit Wahlplakaten.
Anzeige

TÜBINGEN. In der Nacht auf Sonntag hat eine achtköpfige Gruppe in Tübingen zwei Wahlhelfer der AfD angegriffen. Die Männer waren nach Angaben der Polizei damit beschäftigt, Wahlplakate für die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März anzubringen, als es zu dem Übergriff kam.

Der Angriff ereignete sich kurz nach Mitternacht. Nach einem kurzen Wortwechsel sei es zu einer Pfefferspray-Attacke gekommen, bei der die beiden Helfer im Alter von 21 und 54 Jahren verletzt wurden.

AfD-Angreifer trugen rote Schlauchschals

Der Rettungsdienst behandelte die gereizten Augen der beiden Männer noch am Tatort. Die Angreifer nahmen anschließend mehrere Wahlplakate an sich und entfernten sich vom Tatort. Die Plakate wurden später unter einem geparkten Fahrzeug aufgefunden.

Nach Darstellung der Geschädigten trat die Gruppe geschlossen auf. Sie war einheitlich dunkel gekleidet und trug rote Schlauchschals. (rr)

Beim Anbringen von Wahlplakaten wurden die AfD-Anhänger von einer Gruppe brutal attackiert. Symbolbild: picture alliance / Pressefoto Ulmer | Markus Ulmer
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles