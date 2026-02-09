Deutlicher Wahlsieg Takaichis festigt Rechtsruck in Japan

TOKIO. Japans Regierungschefin Sanae Takaichi hat die Parlamentswahl klar gewonnen und damit einen politischen Rechtsruck zementiert. Das Regierungslager baute seine Macht aus, während die Opposition massiv an Einfluß verlor. Der Wahlausgang gilt als deutliche Bestätigung für den rechten Kurs der Amtsinhaberin. Besonders hart traf es ein kurz vor der Wahl gebildetes Oppositionsbündnis.

Die Konstitutionelle Demokratische Partei schloß sich mit dem langjährigen LDP-Partner Komeito zur sogenannten „Zentristischen Reformallianz“ zusammen. Das Projekt sollte eine liberale Alternative zur rechten Politik Takaichis bieten, scheiterte jedoch deutlich. Die Zahl der Mandate fiel von zusammengerechnet 167 Sitzen vor der Wahl auf nur noch 49 Sitze.

Japan vor außenpolitischer Wende