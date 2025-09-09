Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

„Allah, vernichte Israel“: Wie Islamisten in Nordrhein-Westfalens Stadträte drängen

„Allah, vernichte Israel“: Wie Islamisten in Nordrhein-Westfalens Stadträte drängen

„Allah, vernichte Israel“: Wie Islamisten in Nordrhein-Westfalens Stadträte drängen

Das Foto zeigt den Duisburger Stadtratskandidaten Yasar Durmus, der in der Vergangenheit mit islamistischen Äußerungen auffiel.
Das Foto zeigt den Duisburger Stadtratskandidaten Yasar Durmus, der in der Vergangenheit mit islamistischen Äußerungen auffiel.
Wettert gegen „Feinde des Islam“: Stadtratskandidat Yasar Durmus: . Fotos: IMAGO / Funke Foto Services / IMAGO / MAXPPP / Montage: KI
JF-Plus Icon Premium „Allah, vernichte Israel“
 

Wie Islamisten in Nordrhein-Westfalens Stadträte drängen

Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen stellen sich gleich mehrere migrantisch geprägte Vereinigungen zur Wahl. Sie haben intensive Verbindungen zum türkischen Staat und in den Islamismus. Das zeigt, wo die Reise in Deutschland hingehen könnte.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Wettert gegen „Feinde des Islam“: Stadtratskandidat Yasar Durmus: . Fotos: IMAGO / Funke Foto Services / IMAGO / MAXPPP / Montage: KI
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement