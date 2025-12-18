Anzeige
Weihnachts-Abo, Laterne, Schnee
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Recherche: Wie Deutschlands Justiz versagt: Kind belästigt – und dennoch auf freiem Fuß

JF-Recherche: Wie Deutschlands Justiz versagt: Kind belästigt – und dennoch auf freiem Fuß

JF-Recherche: Wie Deutschlands Justiz versagt: Kind belästigt – und dennoch auf freiem Fuß

Eine Hand greift nach einem Kind (Symbolbild): Gemeingefährlicher Mann läuft frei herum. Doch die Justiz versagt.
Eine Hand greift nach einem Kind (Symbolbild): Gemeingefährlicher Mann läuft frei herum. Doch die Justiz versagt.
Eine Hand greift nach einem Kind (Symbolbild): Gemeingefährlicher Mann läuft frei herum.
JF-Plus Icon Premium JF-Recherche
 

Wie Deutschlands Justiz versagt: Kind belästigt – und dennoch auf freiem Fuß

Es ist der Alptraum jedes Vaters: Markus Sierzputowsk wird Zeuge, wie seine 12jährige Tochter von einem Fremden belästigt wird. Doch der psychisch kranke Migrant wird dafür nicht belangt und läuft weiter frei herum. Wie kann so etwas passieren? Eine JF-Recherche von Martina Meckelein.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Eine Hand greift nach einem Kind (Symbolbild): Gemeingefährlicher Mann läuft frei herum.
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles