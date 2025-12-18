Wie Deutschlands Justiz versagt: Kind belästigt – und dennoch auf freiem Fuß

Es ist der Alptraum jedes Vaters: Markus Sierzputowsk wird Zeuge, wie seine 12jährige Tochter von einem Fremden belästigt wird. Doch der psychisch kranke Migrant wird dafür nicht belangt und läuft weiter frei herum. Wie kann so etwas passieren? Eine JF-Recherche von Martina Meckelein.