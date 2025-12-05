Lars Klingbeil in China: MIt der SPD-Flagge im Gepäck? Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Wenn das Finanzministerium nicht weiß, was der Finanzminister in China treibt

Stolz läßt sich Finanzminister Klingbeil in China mit einem Chefideologen der Kommunistischen Partei abbilden. Doch im Hintergrund hängt plötzlich eine SPD-Fahne. Als der AfD-Abgeordnete Brandner wissen will, was das soll, wiegelt das Ministerium in einer bizarren Antwort ab.