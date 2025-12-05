Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Wenn das Finanzministerium nicht weiß, was der Finanzminister in China treibt

JF-Exklusiv: Wenn das Finanzministerium nicht weiß, was der Finanzminister in China treibt

JF-Exklusiv: Wenn das Finanzministerium nicht weiß, was der Finanzminister in China treibt

Finanzminister Lars Klingbeil in China: MIt der SPD-Flagge im Gepäck? Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
Finanzminister Lars Klingbeil in China: MIt der SPD-Flagge im Gepäck? Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
Lars Klingbeil in China: MIt der SPD-Flagge im Gepäck? Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Wenn das Finanzministerium nicht weiß, was der Finanzminister in China treibt

Stolz läßt sich Finanzminister Klingbeil in China mit einem Chefideologen der Kommunistischen Partei abbilden. Doch im Hintergrund hängt plötzlich eine SPD-Fahne. Als der AfD-Abgeordnete Brandner wissen will, was das soll, wiegelt das Ministerium in einer bizarren Antwort ab.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Lars Klingbeil in China: MIt der SPD-Flagge im Gepäck? Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles