Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Weimer gibt Unterlassungserklärung gegenüber Alice Weidel ab

JF-Exklusiv: Weimer gibt Unterlassungserklärung gegenüber Alice Weidel ab

JF-Exklusiv: Weimer gibt Unterlassungserklärung gegenüber Alice Weidel ab

AfD-Chefin Alice Weidel zwingt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer juristisch in die Knie.
AfD-Chefin Alice Weidel zwingt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer juristisch in die Knie.
AfD-Chefin Alice Weidel zwingt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer juristisch in die Knie. Fotos: picture alliance /dpa (2) | Matthias Balk & Marton Monus
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Weimer gibt Unterlassungserklärung gegenüber Alice Weidel ab

Das Unternehmen des Kulturstaatsministers hat nach JF-Informationen heute eine Unterlassungserklärung gegenüber AfD-Chefin Weidel abgegeben. Weimer räumt juristisch auch eine weitere Lüge ein.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

AfD-Chefin Alice Weidel zwingt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer juristisch in die Knie. Fotos: picture alliance /dpa (2) | Matthias Balk & Marton Monus
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles