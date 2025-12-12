Die fünf großen parteinahen Stiftungen: riesige Fördersummen von der Bundesregierung. Foto: Kirill Singer/JF; verw. Bild: picture alliance / imageBROKER | Marcus Beckert

Was parteinahe Stiftungen mit Steuergeld im Ausland machen – und was es kostet

Die politischen Stiftungen werden nicht nur im Inland großzügig unterstützt, sondern erhalten auch für Projekte weltweit zusätzliche Gelder. Die Bundesregierung erkennt darin keine Nebenaußenpolitik. Zahlen, die der JF exklusiv jetzt vorliegen, zeichnen ein anderes Bild.