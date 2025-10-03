Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Haushalt 2026: Warum sich die parteinahen Stiftungen Sorgen um ihre Zukunft machen

Haushalt 2026: Warum sich die parteinahen Stiftungen Sorgen um ihre Zukunft machen

Haushalt 2026: Warum sich die parteinahen Stiftungen Sorgen um ihre Zukunft machen

Norbert Lammert, Chef der Konrad-Adenauer-Stiftung
Norbert Lammert, Chef der Konrad-Adenauer-Stiftung
Banger Blick in die Zukunft: Norbert Lammert, Chef der Konrad-Adenauer-Stiftung. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
JF-Plus Icon Premium Haushalt 2026
 

Warum sich die parteinahen Stiftungen Sorgen um ihre Zukunft machen

Die Zuwendungen für die politischen Stiftungen aus dem Bundeshaushalt könnten im kommenden Jahr sinken. Der Kuchen wird also kleiner – und dann will auch noch die AfD-nahe Stiftung etwas davon abhaben. Bekommt sie 2026 zum ersten Mal Gelder?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Banger Blick in die Zukunft: Norbert Lammert, Chef der Konrad-Adenauer-Stiftung. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement