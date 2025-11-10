Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
JF-Exklusiv: Was die Auslagerung der Regierungs-PR den Steuerzahler kostet

Wadephul beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung: Presseamt vergibt Millionenaufträge an externe Dienstleister. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer
Was die Auslagerung der Regierungs-PR den Steuerzahler kostet

500 Mitarbeiter und ein jährliches Budget von mehr als 135 Millionen Euro stehen dem Bundespresseamt zur Verfügung, um die Bundesregierung in ein gutes Licht zu rücken. Davon können Oppositionsparteien nur träumen. Dennoch werden zusätzlich externe Agenturen beauftragt. Die JF weiß, was das den Steuerzahler jedes Jahr kostet.

