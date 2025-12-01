Partei eingeladen, um sie zu kritisieren? AfD widerspricht Familienunternehmern

Rolle rückwärts beim Verband der Familienunternehmer. Nun heißt es, man habe die AfD nur eingeladen, „damit sie auch von uns hören, daß ihr Programm wirtschaftsfeindlich ist und dem Standort Deutschland schadet“. Doch der AfD-Abgeordnete, der vor Ort war, schildert den Abend gegenüber der JUNGEN FREIHEIT ganz anders.