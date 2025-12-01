Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Partei eingeladen, um sie zu kritisieren? AfD widerspricht Familienunternehmern

JF-Exklusiv: Partei eingeladen, um sie zu kritisieren? AfD widerspricht Familienunternehmern

JF-Exklusiv: Partei eingeladen, um sie zu kritisieren? AfD widerspricht Familienunternehmern

Leif-Erik Holm (l.) während des Parlamentarischen Abends der Familienunternehmer. Foto: Leif-Erik Hom
Leif-Erik Holm (l.) während des Parlamentarischen Abends der Familienunternehmer. Foto: Leif-Erik Hom
Leif-Erik Holm (l.) während des Parlamentarischen Abends der Familienunternehmer. Foto: Leif-Erik Hom
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Partei eingeladen, um sie zu kritisieren? AfD widerspricht Familienunternehmern

Rolle rückwärts beim Verband der Familienunternehmer. Nun heißt es, man habe die AfD nur eingeladen, „damit sie auch von uns hören, daß ihr Programm wirtschaftsfeindlich ist und dem Standort Deutschland schadet“. Doch der AfD-Abgeordnete, der vor Ort war, schildert den Abend gegenüber der JUNGEN FREIHEIT ganz anders.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Leif-Erik Holm (l.) während des Parlamentarischen Abends der Familienunternehmer. Foto: Leif-Erik Hom
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles