Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
ESN Partei, Schreib-Wettbewerb, Was ist ein Europäer?
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Verband der Familienunternehmer unter Druck: Im Niemandsland der Debatte

Verband der Familienunternehmer unter Druck: Im Niemandsland der Debatte

Verband der Familienunternehmer unter Druck: Im Niemandsland der Debatte

Das Bild zeigt gemalte Anti-AfD-Parolen bei einer Kundgebung
Das Bild zeigt gemalte Anti-AfD-Parolen bei einer Kundgebung
Anti-AfD-Slogans bei einer Kundgebung: Demokratien brauchen offene Debatten statt Brandmauern. Foto: picture alliance / Pressefoto Ulmer | Markus Ulmer
JF-Plus Icon Premium Verband der Familienunternehmer unter Druck
 

Im Niemandsland der Debatte

Je besser die AfD in den Umfragen dasteht, desto hysterischer wird die Hexenjagd. Jetzt werden schon Wirtschaftsverbände attackiert, weil sie die Brandmauer nicht länger mittragen wollen. Ein Unding. Ein Kommentar von Ulrich van Suntum.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Anti-AfD-Slogans bei einer Kundgebung: Demokratien brauchen offene Debatten statt Brandmauern. Foto: picture alliance / Pressefoto Ulmer | Markus Ulmer
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles