Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Bekennerschreiben: War es die Antifa? Polizei rätselt über Brand in Glorias Jagdschloß

Das Jagdschloß von Gloria Fürstin von Thurn und Taxis ist mutmaßlich Opfer eines Antifa-Brandanschlags geworden.
Das Jagdschloß von Gloria Fürstin von Thurn und Taxis ist laut angeblichem Bekennerschreiben Opfer eines Antifa-Brandanschlags geworden. Fotos: picture alliance (2)/ Panama Pictures | Christoph Hardt & dpa/News5 | Lars Haubner
War es die Antifa? Polizei rätselt über Brand in Glorias Jagdschloß

Dreieinhalb Wochen nach dem verheerenden Feuer im Jagdschloß der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis gehört die Antifa nach JF-Informationen weiterhin zu den Verdächtigen. In einer zentralen Frage herrscht Unklarheit.

