Von Möllemann bis Wulff: Vor Weimer traten Politiker noch zurück

Politiker Möllemann, Biedenkopf, Wulff: zum Rücktritt gedrängt. Fotos: picture-alliance / dpa | Tim Brakemeier / picture-alliance / dpa | Tim Brakemeier / picture alliance / dpa | Michael Kappeler

Der falsche Briefkopf, ein zu niedriger Mietpreis und eine Vorteilsnahme über wenige hundert Euro: In der Bundesrepublik gab es immer wieder Rücktritte wegen vergleichsweise geringer Vergehen oder völlig ohne Schuld. Doch es gab auch die Politiker, die sich an ihr Amt klammerten.