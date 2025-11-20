Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Filmbesprechung: Ein Dokument der sterbenden Freiheit im Iran

Für die iranische Literaturwissenschaftlerin ändert sich mit der islamischen Revolution alles. Foto: YouTube Screenshot
JF-Plus Icon Premium Filmbesprechung
 

Ein Dokument der sterbenden Freiheit im Iran

„Lolita lesen in Teheran“ ist die sehenswerte Abrechnung einer iranischen Intellektuellen mit dem Mullah-Regime. Es ist ein Zeugnis des historischen Wandels im Erfahrungsraum des Individuums geworden.

Für die iranische Literaturwissenschaftlerin ändert sich mit der islamischen Revolution alles. Foto: YouTube Screenshot
