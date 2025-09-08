Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Thüringens Ministerpräsident: Voigt: „Ich halte von dem Brandmauerbegriff nichts“

Thüringens Ministerpräsident: Voigt: „Ich halte von dem Brandmauerbegriff nichts“

Thüringens Ministerpräsident: Voigt: „Ich halte von dem Brandmauerbegriff nichts“

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und Hermann Binkert: Wie sieht es aus mit der Brandmauer?
Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und Hermann Binkert: Wie sieht es aus mit der Brandmauer?
Der Thüringer Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und der Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Insa, Hermann Binkert (r.): plädierten für Argumente in Debatten. Foto: JF
JF-Plus Icon Premium Thüringens Ministerpräsident
 

Voigt: „Ich halte von dem Brandmauerbegriff nichts“

Ein CDU-Ministerpräsident lobt die Debatte zwischen Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer und AfD-Politiker Markus Frohnmaier. Mario Voigt diskutiert mit Insa-Chef Hermann Binkert über verschobene Diskurse und die sogenannte Brandmauer. Die JF war vor Ort.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der Thüringer Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und der Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Insa, Hermann Binkert (r.): plädierten für Argumente in Debatten. Foto: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement