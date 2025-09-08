Im 22. Wiener Gemeindebezirk testet ein Verkehrsschild die Nerven der Bewohner. Immer wieder wird es umgefahren – immer wieder wird es neu aufgestellt. Eine dauerhafte Lösung scheint nicht in Sicht. Screenshot: X 7 Robert Willacker

Wie ein Schild die Stadt Wien vorführt

| Autor: Rene Rabeder

Wachsende Migrantenkriminalität, kein Geld, Schüler ohne Deutschkenntnisse. In Wien gibt es viel zu tun. Doch scheitert die Stadtregierung schon an einem Verkehrsschild, das seit Monaten immer wieder umgefahren wird.

