Gießen: Vier Verletzte: Aserbaidschaner rast in Bushaltestelle

Ein Auto, das bei der Unfallfahrt des Aserbaidschaners in Gießen beschädigt wurde, bevor dieser in die Bushaltestelle raste.
Ein Auto, das bei der Unfallfahrt des Aserbaidschaners in Gießen beschädigt wurde, bevor dieser in die Bushaltestelle raste. Foto: picture alliance / AP | Tom Moldoveanu
Gießen
 

Vier Verletzte: Aserbaidschaner rast in Bushaltestelle

Am Montag stößt ein Auto in Gießen erst mit zwei anderen zusammen, dann rast der Fahrer weiter und fährt Menschen an, die auf den Bus warten. Erst später kann die Polizei den Aserbaidschaner festnehmen.
GIESSEN. In der Gießener Innenstadt ist am Montag ein Autofahrer in eine Menschenmenge, die an einer Bushaltestelle wartete, gerast. Kurz zuvor war der Aserbaidschaner mit seinem Audi mit zwei anderen Autos zusammengestoßen. Doch der 32jährige fuhr weiter Richtung Bushaltestelle. Der Vorfall geschah in unmittelbarer Nähe der evangelischen Johanneskirche.

Eine Frau erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Drei weitere Menschen, darunter der Unfallfahrer, wurden leicht verletzt. Trotzdem setzte der Mann die Fahrt fort und hielt erst in der Johannesstraße an. Zwischen den beiden Unfallstellen liegen etwa 200 Meter.

Amokfahrt in Gießen: Der Unfallort in der Nähe der evangelischen Johanneskirche.
Der Unfallort in der Nähe der evangelischen Johanneskirche. Foto: picture alliance/dpa | Sascha Ditscher

Terror eher unwahrscheinlich

„Ein politisches oder gar terroristisches Motiv“ sei wenig wahrscheinlich, sagte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) am späten Abend zu der Tragödie von Gießen: „Es erscheint nach derzeitigem Stand möglich, daß eine Erkrankung Ursache für das Verhalten des Fahrers ist.“ Dennoch liefen die Ermittlungen des Landeskriminalamts in alle Richtungen. Ob der Mann unter Drogen- oder Alkohleinfluß stand, ist bisher ungeklärt.

Die Landesregierung sprach den Verletzten und Angehörigen ihr Mitgefühl aus. „Gerade so kurz vor Weihnachten macht dieser Vorfall besonders betroffen“, sagte Poseck. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. (fh)

