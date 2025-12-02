Syrer und Bulgare hacken Kioskbetreiber Daumen ab – auf freiem Fuß

Anzeige
ESN Partei, Schreib-Wettbewerb, Was ist ein Europäer?
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick
Zwei 13jährige haben in Dortmund einen Kioskbetreiber mit einer Machete lebensgefährlich verletzt. Trotz der brutalen Tat sind die strafunmündigen Täter wieder bei ihren Familien.
DORTMUND. Zwei erst 13 Jahre alte Schüler haben einen Kiosk in Dortmund überfallen und den Inhaber lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei stürmten sie schwer bewaffnet in das Geschäft, sprühten dem 37jährigen zunächst Pfefferspray ins Gesicht und schlugen anschließend mit einer Machete auf seinen Kopf ein.

Der syrische Betreiber versuchte, sich zu schützen, wobei ihm die Täter den linken Daumen abhackten und an der rechten Hand mehrere Finger nahezu trennten. Zudem erlitt er schwere Verletzungen an Brust und Bein.

Syrer und Bulgare strafunmündig

Ein Ärzteteam operierte den Mann stundenlang. Er ist inzwischen außer Lebensgefahr. Die beiden Tatverdächtigen – ein syrischer Schüler und ein Bulgare – wurden kurz nach der Tat in einem leerstehenden Einfamilienhaus festgenommen. Sie hatten Waffen und Beute noch bei sich.

Da die Gewalt auch tödlich hätte enden können, ermittelt eine Mordkommission. Weil die Täter unter 14 Jahre alt und damit strafunmündig sind, wurden sie auf Anweisung von Staatsanwaltschaft und Jugendamt an Eltern bzw. Großmutter übergeben. Mindestens einer der beiden gilt dem Jugendamt als gefährlich. (rr)

Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick
