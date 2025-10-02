Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit
Urteil des Verwaltungsgerichts: Stadt Hechingen muß AfD Stadthalle für Parteitag überlassen

Co-Vorsitzende der baden-württembergischen AfD, Emil Sänze und Markus Frohnmaier: Sprechen von einem Sieg für den Rechtsstaat. (Themenbild)
Co-Vorsitzende der baden-württembergischen AfD, Emil Sänze und Markus Frohnmaier: Sprechen von einem Sieg für den Rechtsstaat. Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat
Stadt Hechingen muß AfD Stadthalle für Parteitag überlassen

Die Stadt Hechingen unternahm alles, um einen Parteitag der AfD zu verhindern. Verfassungsschutzbeobachtung, mögliche Gegenproteste und SA-Geschichten wurden dafür ins Feld geführt – sogar die Nutzungsbedingungen der Halle änderte man nachträglich. Vor Gericht scheitert die Stadt nun auf ganzer Linie. Der JF liegt das Urteil vor.

