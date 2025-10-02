Fast zwei Drittel der Renten liegen unter Schwelle zur Armutsgefährdung

Viele Renten reichen nicht zum Leben, wie aus einer Auskunft der Bundesregierung hervorgeht, die der JF vorliegt. Die zeigt auch, daß es Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen gibt. Der AfD-Abgeordnete René Springer warnt.