In Rastatt will man diesen Tag nicht mehr feiern.

SPD-Bürgermeisterin will den 3. Oktober nicht mehr feiern

| Autor: Rene Rabeder

Rastatt streicht die Matinee zum Tag der Deutschen Einheit. Schuld seien die Kosten und Rechtsextreme, sagt die SPD-Bürgermeisterin. Die AfD spricht von „Respektlosigkeit“ und warnt vor einem gefährlichen Geschichtsvergessen.

