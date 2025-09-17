Nicht jeder Syrer hat laut Urteil Anspruch auf Asyl

Anzeige

KÖLN. Das Verwaltungsgericht Köln hat klargestellt, daß nicht jeder syrische Staatsangehörige Anspruch auf asylrechtlichen Schutz in Deutschland hat. Konkret wies das Gericht die Klage eines Syrers gegen einen ablehnenden Asylbescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) vom April 2025 zurück.

Der Syrer stammt aus Nordostsyrien, also dem kurdisch regierten Gebiet, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Das Bamf hatte seinen Asylantrag vom Oktober 2023 mit der Begründung abgelehnt, daß sich die Situation in Syrien mit dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024 maßgeblich verändert habe. Bis dahin hatte fast jeder Syrer nahezu automatisch einen Schutzstatus erhalten.

Syrer drohe keine Verfolgung durch neues Regime

Das Gericht bestätigte die Bamf-Entscheidung nun. Zur Begründung führte es aus, daß dem Kläger keine Verfolgung durch das Assad-Regime drohe. Ebensowenig drohe Verfolgung durch die islamistisch geprägte Übergangsregierung von Ahmed al-Scharaa oder die kurdische Verwaltung im Nordosten. Und es bestehe auch keine Gefahr, daß der Mann in seiner Herkunftsregion durch Kampfhandlungen verletzt werde.

Das Gericht beschäftigte sich auch mit der Frage, ob der Mann wegen der schlechten ökonomischen Lage vor Ort unter das Existenzminimum fallen könnte. Dazu führte es aus, daß der Kläger kostenlos bei seiner Familie leben könne. Seinen Lebensunterhalt könne er sichern, weil er eine Rückkehrhilfe von Deutschland erhalten könne. Zudem sei die wirtschaftliche Prognose für das arabische Land eher positiv einzuschätzen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Kläger kann beantragen, daß die Berufung beim Oberverwaltungsgericht zugelassen wird. Von Januar bis Ende August 2025 haben nach Angaben des Bamf insgesamt 18.303 Syrer einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Im gesamten Vorjahr gab es 79.433 Anträge von Syrern. (ser)