So viele Syrer nutzen das Rückkehrprogramm der Regierung

BERLIN. Das seit Januar 2025 geltende Rückkehrprogramm der Bundesregierung haben bislang 40 Syrer genutzt. Die Organisation der freiwilligen Ausreisen übernimmt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) im Rahmen eines Bund-Länder-Programms.

Das Programm richtet sich an mittellose Migranten, die dauerhaft in ihr Herkunftsland oder in einen aufnahmebereiten Drittstaat zurückkehren wollen. Die Unterstützung umfaßt Reisebeihilfen von 200 Euro pro Erwachsenem und 100 Euro pro Minderjährigem. Zudem können medizinische Zusatzkosten bis zu 2.000 Euro erstattet werden.

Als finanzielle Starthilfe gibt es 1.000 Euro pro Erwachsenem und 500 Euro pro Kind oder Jugendlichen, maximal jedoch 4.000 Euro pro Familie. Neben dem Bundesprogramm existieren auch Länderprogramme zur Rückkehrhilfe. Die Länder können die entstehenden Kosten anteilig vom Bund refinanzieren lassen. Laut Bundesinnenministerium wurden 2024 insgesamt 85 freiwillige Ausreisen nach Syrien über dieses Verfahren refinanziert, während es 2025 bisher acht waren.

Zahl freiwilliger Ausreisen der Syrer möglicherweise höher

Zusammen mit den 40 durch das neue Bundesprogramm geförderten Ausreisen ergibt sich eine Gesamtzahl von 133 freiwilligen Rückkehrern mit finanzieller Unterstützung des Bundes. Diese Zahl stellt jedoch nur jene Rückkehrer dar, deren Kosten durch die Länder beim Bamf zur Refinanzierung eingereicht wurden. Die Gesamtzahl freiwilliger Ausreisen nach Syrien liegt möglicherweise höher.

Laut Ausländerzentralregister lebten Ende 2024 insgesamt 975.061 syrische Staatsbürger in Deutschland. Darunter waren 10.231 ausreisepflichtig, von denen 9.156 eine Duldung hatten. Das Bundesinnenministerium arbeitet weiterhin an einer Lösung, um Syrern kurzfristige Heimreisen zur Lageprüfung und Vorbereitung einer dauerhaften freiwilligen Rückkehr zu ermöglichen, ohne daß dies ihren Schutzstatus in Deutschland gefährdet. (rr)