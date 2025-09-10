Neue AfD-Jugendorganisation nimmt Form an

Der Brandenburger Landtagsabgeordnete Jean Pascal Hohm: „Ich kandidiere für den Vorsitz der neuen AfD-Jugendorganisation.“ Foto: picture alliance/dpa | Frank Hammerschmidt

Die AfD steht vor einem Neustart ihrer Jugendorganisation. Die JF hat mit dem Favoriten für den Vorsitz gesprochen – und weiß, wie über Namen und Logo entschieden werden soll.