Ex-Ministerin bei Lanz: Vor Gericht bekäme Faeser U-Haft – wegen Verdunkelungsgefahr

Drehte bei Lanz Pirouetten: Ex-Innenministerin Nancy Faeser. Foto: ZDF / Screenshot JF
Vor Gericht bekäme Faeser U-Haft – wegen Verdunkelungsgefahr

Bei Markus Lanz ergeht sich die ehemalige Innenministerin Nancy Faeser in Beschönigungen und Halbwahrheiten zu ihrer Migrationspolitik. Auf die Veröffentlichung ihres Anti-AfD-„Gutachtens“ kurz vor ihrem Abtritt habe sie „keinen Einfluß“ genommen.

