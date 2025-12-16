Anzeige
YouGov-Befragung: Mehrheit der Deutschen hält Ausmaß der Migration für zu hoch

Eine Gruppe von etwa 520 Menschen wurde am frühen Mittwoch in der Nähe von Kreta gerettet und ging im Athener Hafen Lavrio von Bord. Nach Angaben der Küstenwache haben in diesem Jahr 7.300 Asylsuchende Kreta und die nahe gelegene Insel Gavdos erreicht, gegenüber weniger als 5.000 im Vorjahr. Allein seit Juni wurden mehr als 2.500 Ankünfte registriert. Um den Zustrom zu bewältigen, könnte die Regierung die nach der Migrationskrise 2015 auf dem Festland errichteten Lager wieder öffnen. Migranten erreichen Athen: Hunderttausende beantragen trotz Schutzstatus in Griechenland erneut in Deutschland Asyl. Foto: picture alliance / SIPA | VAFIADAKIS ARISTIDIS
Die Willkommenskultur schein in Deutschland am Ende zu sein. Die Mehrheit hält das Ausmaß der Migration für zu hoch.. Foto: picture alliance / SIPA | VAFIADAKIS ARISTIDIS
YouGov-Befragung
 

Mehrheit der Deutschen hält Ausmaß der Migration für zu hoch

Die Stimmung im Land kippt weiter gegen Migration. Eine Mehrheit der Deutschen hält sowohl illegale als auch legale Einwanderung für überzogen – Zustimmung gibt es nur dort, wo ein konkreter Nutzen erkennbar ist.
BERLIN. 81 Prozent der Deutschen haben in einer aktuellen Umfrage angegeben, daß sie das Ausmaß der illegalen Migration nach Deutschland für zu hoch halten. Auch die legale Zuwanderung stößt bei einer Mehrheit der Bevölkerung inzwischen auf Ablehnung.

Demnach bewerten 57 Prozent der Befragten auch das Niveau der legalen Einwanderung als „viel zu hoch“ oder „eher zu hoch“. Nur eine Minderheit hält die Zuwanderung insgesamt für angemessen oder zu niedrig, wie die repräsentative Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigt, über die zuerst die Welt berichtete.

Drei von vier Befragten erklärten zudem, die illegale Migration habe Deutschland überwiegend geschadet. Auch die Integration wird kritisch gesehen: 80 Prozent halten die Eingliederung illegaler Migranten für nicht erfolgreich, jeder zweite sogar für völlig gescheitert. Bei legalen Einwanderern fällt das Urteil etwas milder aus, bleibt jedoch mehrheitlich negativ. Auffällig ist auch der Wertevergleich. 79 Prozent der Deutschen sind der Ansicht, illegale Migranten teilten nicht die Werte der einheimischen Bevölkerung.

Deutsche für gesteuerte Migration offen

Gleichzeitig zeigen sich differenzierte Haltungen, sobald konkrete Abwägungen ins Spiel kommen. Bei Pflegepersonal, Fachkräften und medizinischem Personal spricht sich eine Mehrheit für zusätzliche Zuwanderung aus, selbst wenn dies insgesamt mehr Migration bedeutet. Deutlich abgelehnt werden Abschiebungen von Fachkräften, Ärzten oder Studenten mit Arbeits- oder Studienvisum.

Laut YouGov verweist dies auf eine wachsende Ablehnung ungesteuerter Migration, ohne daß daraus eine grundsätzliche Absage an qualifizierte Zuwanderung folgt. Akzeptanz entsteht dort, wo ein klarer Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft gesehen wird. (rr)

