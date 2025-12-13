Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Interview der Woche: Frank Urbaniok: „Migration und Kriminalität – man muß schon von Desinformation sprechen“

Interview der Woche: Frank Urbaniok: „Migration und Kriminalität – man muß schon von Desinformation sprechen“

Interview der Woche: Frank Urbaniok: „Migration und Kriminalität – man muß schon von Desinformation sprechen“

Kriminalitätsexperte, forensischer Psychiater und Autor des Buchs „Schattenseiten der Migration“ Frank Urbaniok
Kriminalitätsexperte, forensischer Psychiater und Autor des Buchs „Schattenseiten der Migration“ Frank Urbaniok
Kritiker Urbaniok (im Schweizer Fernsehen): „Zu sagen, Deutschland sei ‘sicherer geworden’, das ist schon zynisch.“ Foto: Bildschirmaufnahme SRF 1
JF-Plus Icon Premium Interview der Woche
 

Frank Urbaniok: „Migration und Kriminalität – man muß schon von Desinformation sprechen“

Ist Deutschland sicherer geworden? Haben Migration und Kriminalität nichts miteinander zu tun? Das behaupten zahlreiche Medien, Kriminologen und linke Politiker. Doch nun widerlegt das neue Buch des Schweizer Psychiatrie-Professors Frank Urbaniok diesen Mythos.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Kritiker Urbaniok (im Schweizer Fernsehen): „Zu sagen, Deutschland sei ‘sicherer geworden’, das ist schon zynisch.“ Foto: Bildschirmaufnahme SRF 1
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles