Markus Söder blamiert sich mit Fake News über Österreich

MÜNCHEN/WIEN. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich mit einer offensichtlichen Falschaussage zur Außenpolitik Österreichs in der Alpenrepublik zur Lachnummer gemacht. In einem Interview erklärte er, die FPÖ habe in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP gefordert, daß Österreich aus der Nato austrete – obwohl die Republik nie Mitglied des Militärbündnisses war.

FPÖ-Chef Herbert Kickl reagierte umgehend auf Facebook und teilte ein Video der Szene mit seinen rund 316.000 Followern.

Söder beruft sich auf Österreichs Kanzler

„Das müßt ihr gesehen haben: CSU-Ministerpräsident Söder behauptet ernsthaft, daß die FPÖ fordern würde, daß Österreich aus der Nato austreten sollte“, schrieb Kickl. Und weiter: „Kann vielleicht jemand Herrn Söder mitteilen, daß Österreich gar kein Nato-Mitglied ist? Lebt Herr Söder in einem Parallel-Universum oder verbreitet ÖVP-Stocker Fake News?“

Brisant ist zudem, daß Söder seine Behauptung auf ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker zurückführte, der ihm dies angeblich aus den Verhandlungen mitgeteilt habe. Damit gerät auch die ÖVP unter Erklärungsdruck.