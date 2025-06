Macht die SPD mit einem Falschzitat Stimmung gegen die AfD?

Die SPD will die AfD loswerden und am liebsten verbieten. Im Beschlußpapier der Sozialdemokraten taucht als Beleg ein Zitat eines AfD-Politikers auf, der die Demokratie abschaffen will. Doch JF-Recherchen zeigen: Das Zitat ist so nie gefallen und die zentralen Sätze werden von der SPD einfach verschwiegen. Geht der Fall bald vor Gericht?